Panika v New Yorku! Tajna služba odkrila nevarno grožnjo (FOTO)

Ameriška tajna služba je razbila mrežo elektronskih naprav, ki so bile na več lokacijah po New Yorku in bi jih lahko uporabili za onemogočanje mestnega mobilnega omrežja, so sporočili pristojni uradniki. Povedali so, da je bil sistem uporabljen tudi za anonimno prenašanje groženj z atentatom na visoke ameriške uradnike in za kriminalne dejavnosti.

Na petih lokacijah

Agenti tajne službe so na petih lokacijah v krogu 56 kilometrov od New Yorka odkrili več kot 300 strežnikov in 100.000 SIM-kartic. Povedali so, da bi se sistem lahko uporabljal tudi za kriminalne dejavnosti, na lokacijah pa so našli tudi 60 gramov kokaina, nezakonito strelno orožje, računalnike in mobilne telefone.

Agenti preiskujejo SIM-kartice, da bi ugotovili, kdo je ustvaril omrežje. Preverjajo se klici, besedilna sporočila, pa tudi iskanja, opravljena na teh karticah SIM.

»Te naprave so omogočale anonimno, šifrirano komunikacijo med potencialnimi grožnjami in kriminalnimi organizacijami,« je dejal Matt McCool, vodja newyorške terenske pisarne tajne službe. »To omrežje je lahko onesposobilo oddajnike mobilnih telefonov in v bistvu izklopilo mobilno omrežje v New Yorku.«

McCool je dejal, da uradniki preiskujejo, ali so ljudje, ki so ustvarili omrežje, načrtovali, da ga bodo uporabili za motenje Generalne skupščine Združenih narodov, ki ta teden poteka v New Yorku, navaja NBC News.

McCool je dodal, da naprave ne predstavljajo več grožnje in da potekajo prizadevanja za identifikacijo odgovornih in njihovih namenov, vključno s tem, ali je bil njihov načrt motiti zasedanje Generalne skupščine ZN ter komunikacijo vlade in reševalcev med uradnim obiskom svetovnih voditeljev v New Yorku in okolici.

Drug uradnik, ki je želel ostati anonimen, je dejal, da bi se omrežja lahko uporabljala tudi za motenje komunikacije nujne medicinske pomoči in policije, pa tudi za motenje šifrirane komunikacije.

»To omrežje se lahko uporabi za onemogočanje oddajnikov mobilne telefonije. Omogoča lahko napade 'zavrnitve storitve', kar v bistvu pomeni, da lahko preprečijo reševalnim službam ali policiji, da bi se po potrebi odzvali na kraj dogodka. Uporabljajo se lahko tudi za anonimno, šifrirano komunikacijo,« je dejal eden od uradnikov, ki je prav tako želel ostati anonimen.