Panika v Berlinu, pred uradom Merklove rešilci in policija (FOTO)

Na prizorišču je policija. FOTO: Fabrizio Bensch, Reuters

Na prizorišču je policija. FOTO: Fabrizio Bensch, Reuters

Na prizorišču je policija. FOTO: Fabrizio Bensch, Reuters

Na prizorišču je policija. FOTO: Fabrizio Bensch, Reuters

Na prizorišču je policija. FOTO: Fabrizio Bensch, Reuters

Iz Berlina poročajo, da je v vhod v uradu nemške kanclerketrčil avto. Za zdaj ni poročil o morebitnih žrtvah.Sodeč po fotografijah, ki prihajajo iz nemške prestolnice, na avtomobilu ni videti večjih poškodb, na prizorišču pa je so policisti in tudi rešilci. S policijskimi psi so pregledali vozilo, ki je bilo polno besnih napisov, kot so prekleti morilci otrok in starejših ter globalizacijske politike. Kdo je voznik in kaj se je zgodilo z njim, ni znano.Merklova naj bi imela tiskovno konferenco s premierji nemških zveznih dežel, s katerimi naj bi govorili o podaljšanju ustavitve javnega življenja in drugih ukrepih za ustavitev epidemije novega koronavirusa.