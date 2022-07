Panika na hrvaški obali, sirene so tulile dve uri: »Sramota za turizem!«

V hrvaškem obmorskem mestu Omiš je sinoči zavladala panika. Zvečer so se oglasile sirene, ki so glasno tulile skoraj dve uri, poroča hrvaški Index. Kot so izvedeli novinarji portala, je prišlo do kratkega stika, kar so pristojni okoli 22. ure le sanirali. Težave naj bi povzročilo neurje.

Sirene so prestrašile turiste, ki niso vedeli, za kakšno nevarnost gre, del mesta pa je bil nekaj časa tudi brez elektrike. »Sirene v Omišu se brez prestanka oglašajo že dve uri. Turisti so v paniki, pol Omiša je brez elektrike. Sramota za turizem, neverjetno, kaj se dogaja!« je povedal eden od očividcev.