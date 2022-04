Panika na Hrvaškem, razglasili rdeči alarm

Na Hrvaškem so danes na celotnem območju Jadrana zaradi močne burje razglasili rdeči alarm. Na območju Reke naj bi po napovedih hrvaškega hidrometeorološkega zavoda burja dosegla orkansko moč, najmočnejši sunki naj bi dosegli hitrost do 200 kilometrov na uro.

Močna burja piha tudi drugod po Jadranu, med najmočnejšimi so sunki pod Velebitom. Zaradi močne burje je za ves promet zaprt del avtoceste A1 med Zagrebom in Splitom, in sicer med vozliščema Sveti Rok in Posedarje.

Zaprt je tudi most na Pag, na mostu na Krk pa je med drugim prepovedan promet za motocikle, počitniške prikolice in avtobuse. Poleg tega sta izključno za osebna vozila odprta del jadranske magistrale, in sicer med Karlobagom in Sveto Marijo Magdaleno, ter avtocesta A6 med Reko in Zagrebom med vozliščema Kikovica in Delnice.

Zaradi močnega vetra so začasno prekinjene tudi nekatere trajektne linije, med drugim Porozina–Brestova, Šibenik–Kaprije–Žirje in Makarska–Sumartin, pa tudi katamaranske in ladijske linije Jelsa–Bol–Split, Vis–Split, Korčula–Hvar–Split, Mali Lošinj–Unije–Susak in Vrgada–Pakoštane–Biograd.