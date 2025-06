Panika na Hrvaškem, turisti bežijo z območja (FOTO in VIDEO)

Zgodaj zjutraj je v naselju Pisak pri Omišu izbruhnil obsežen požar, ki je že povzročil pravo paniko med domačini in turisti. Ogenj se je razširil v borovem gozdu nad glavno magistralo, ki je zaradi nevarnosti za promet popolnoma zaprta. Razmere dodatno zaostrujeta močan veter in izredno težko dostopen teren, poroča Index.

Za zdaj ne poročajo o poškodovanih, vendar prizori s terena kažejo na resno nevarnost za prebivalce in njihovo premoženje. Požar se hitro širi proti stanovanjskim hišam, prebivalci pa so v paniki – nekateri so se zatekli h gasilcem, drugi se z vodo in lopatami borijo za svoje domove.

»Požar je polno razvit, nimamo nadzora. Rešujemo hišo za hišo, vse je ogroženo,« je za Hrvaški radio izjavil poveljnik prostovoljnega gasilskega društva (DVD) Omiš.

Požar v Pisku. FOTO: Ivo Cagalj/pixsell

Goreli naj bi tudi avtomobili

Spletni portal Index poroča še, da so v ognju po navedbah očividcev zgorela tudi nekatera vozila. Turisti so v šoku in zapuščajo prizadeto območje, številni z avtomobili, drugi peš.

Požar v Pisku. FOTO: Ivo Cagalj/pixsell

Najbolj vznemirjajoče pa so izjave več prebivalcev, ki sumijo, da požar ni izbruhnil po naključju. »Ljudje pravijo, da se že več dni po naselju vozi nekdo na motorju in podtika požare,« je za omenjeni portal povedal eden od domačinov. Njegove trditve delijo tudi drugi, ki poudarjajo, da je gost borov gozd okoli hiš kot gorivo za hitro širjenje ognja.