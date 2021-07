Panika na hrvaškem otoku: do obale zataval morski pes (VIDEO)

V soboto je na hrvaškem otoku Murter zavladala prava panika. V Tisnem, povsem blizu obale, so opazili sinjega morskega psa.»V jutranjih urah je sinji morski pes zataval do mesta Tisno in od takrat je atrakcija. Nekaj ljudi ga je poskušalo spraviti do odprtega morja, a niso bili uspešni,« je za Šibenik.in povedala bralka, ki jim je tudi poslala fotografije morskega psa v neposredni bližini obale.Isto vrsto morskega psa so pred dnevi opazili tudi na Korčuli. Še pred tem pa so ga videli tudi na Visu in Krku. Zapisali so še, da sinji morski pes načelno ni nevaren človeku in ga ne bi napadel.