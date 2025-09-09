KJE JE BIZON?

Panika na Balkanu: več dni ga že iščejo, občane pozivajo, naj se mu ne približujejo

Iz narodnega parka Fruška gora so sporočili, da jim je pobegnil bizon.
Fotografija: Ljudi SO pozvali, naj se mu ne približujejo, saj da gre za močno in divjo žival. FOTO: Delo Ui
Odpri galerijo
Ljudi SO pozvali, naj se mu ne približujejo, saj da gre za močno in divjo žival. FOTO: Delo Ui

STA, M. U.
09.09.2025 ob 17:29
09.09.2025 ob 17:29
STA, M. U.
09.09.2025 ob 17:29
09.09.2025 ob 17:29

Poslušajte

Čas branja: 1:18 min.

Iz narodnega parka Fruška gora v Srbiji so danes sporočili, da jim je pobegnil bizon, ki ga iščejo že več dni. Po poročanju srbskih medijev je pred tremi dnevi eden od bizonov v nacionalnem parku Fruška gora, ki se nahaja v bližini Novega Sada, uspel pobegniti iz ograjenega prostora parka, čuvaji pa si ga še vedno prizadevajo ujeti.

Ljudi pozvali, naj se mu ne približujejo, saj da gre za močno in divjo žival

»Naš bizonski samec se je odločil pokazati, da ima svojo voljo, in že več dni ekipa čuvajev in strokovnjakov preizkuša različne strategije, da bi ga pripeljali domov. Toda naš junak vztrajno 'ne posluša' in uživa v svoji pustolovščini,« piše v izjavi narodnega parka na Instagramu z naslovom Trmasti gospod bizon.

Ob tem so opozorili, da gre za močno in divjo žival, zato naj se mu ljudje, če ga kje vidijo, ne približujejo. Dodali so, da je ekipa narodnega parka na terenu in si prizadeva, da bi ga varno vrnili v narodni park in da bi se »ta majhna bizonova pustolovščina srečno in varno končala«.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Srbija pobeg bizon

Priporočamo

Za Goloba mogoč le en zaključek: »Ne smemo in ne bomo se ustavili« (FOTO)
Šokantno razkritje na Gorenjskem, na pomoč poklicali predsednico Pirc Musar
Ste vedeli, da ta legendarna slovenska pesem ni original? Poznamo jo čisto vsi (VIDEO)
Slovenko grdo nategnil »tuji vojak«. Poglejte, kako drago jo je to stalo

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Komentarji:

Priporočamo

Za Goloba mogoč le en zaključek: »Ne smemo in ne bomo se ustavili« (FOTO)
Šokantno razkritje na Gorenjskem, na pomoč poklicali predsednico Pirc Musar
Ste vedeli, da ta legendarna slovenska pesem ni original? Poznamo jo čisto vsi (VIDEO)
Slovenko grdo nategnil »tuji vojak«. Poglejte, kako drago jo je to stalo

Izbrano za vas

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.