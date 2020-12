Panika med ljudmi, poslovite se od najdražjih, v ponedeljek bo konec sveta

Bo res konec sveta?

Vse od vstopa v 21. stoletje lahko vsako leto beremo zgodbe in predvidevanja o skorajšnjem koncu sveta, apokalipsi in sodnem dnevu. Nove teorije zarote se širijo kot ogenj vse od pojava razmišljanj, da so Maji v svojem koledarju predvideli konec sveta za 21. december 2012. Teoretiki zarot zdaj pravijo, da so se Maji zmotili in da se bo konec sveta zgodilo prav letos, ta ponedeljek, 21. decembra 2020.Stari Maji naj bi izračunali, da bo leta 2012 oziroma zdaj 2020, Zemlja vstopila v novo obdobje oziroma Sončev maksimum, ko bo v interakciji z veliko črno luknjo, kar bo povzročilo trk s planetom Nibiru.Po izračunih astronomov bosta Jupiter in Saturn 21. decembra štiri dni na medsebojni razdalji le 0,1 stopinje, kar je petina premera Lune.Pastor, ki je priljubljen v svojih krogih po ZDA, je še lani trdil, da »smo naredili hude napake pri tolmačenju prerokb Majev«, in je to dokazoval matematično. »Ko se Jupiter in Saturn približata drug drugemu, drugič na poti po 500 letih, bo sledila na Zemlji katastrofa. Nazadnje se je to zgodilo leta 1623 in po svetu so se dogajale grozote. Maji trdijo, da bo 21. decembra sledil sodni dan. Pripravite se na ta čas,« je večkrat povedal Begley.Po družbenih omrežjih je završalo, poročajo tuji mediji, in teoretiki zarot, ki jih je letos zaradi novega koronavirusa več kot kadar koli prej, so dobili nov zagon za širjenje panike. »Konec sveta se bo zgodil ta mesec,« sporočajo na družbenih omrežjih.Majevski koledar je temeljil na opazovanju neba in zvezd, kjer naj bi po prepričanjih Majev bivali bogovi. Na podlagi teh opazovanj so med drugim zgradili piramidno mesto Tonina, ki leži v današnji mehiški zvezni državi Chiapas. Hieroglifni napisi v Tonini se med drugim nanašajo na »koledar dolgega štetja«, ki se je začel 31. avgusta 3114 pred našim štetjem in se je končal 21. decembra 2012 na zimski solsticij, dan v letu, ko je noč najdaljša in dan najkrajši.Splošno sprejeto je, da so Maji čas razumeli ciklično, se pravi vezano na končna obdobja. V okviru tega arheologi v Tonini preučujejo reliefni napis, imenovan štiri kozmične dobe, ki je dolg 16 metrov in visok štiri.Po razlagah znanstvenikov sta bili prvi dve dobi posvečeni soncu in dvoglavi kači, ki simbolizira planet Venera. Trenutno se še nahajamo v tretji dobi, z 21. decembrom 2012 pa se je začela četrta. Maji tako niso namigovali na konec sveta, temveč le na konec obdobja in prehod v novega, je po poročanju nemške tiskovne agencija dpa pred leti pojasnjeval glavni arheolog na najdišču Tonina