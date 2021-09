Pandja dvojčka razveselila Madrid

1800 jih je v divjini.

Hua Žui Ba je znova postala mamica, s partnerjem Bing Šingom imata zdaj kar šest mladičev. Izkušene starše pa je tokrat doletelo presenečenje: dobila sta dvojčka!Prvi se je pandjima varovancema v Madridu skotil po štirih urah in pol, drugi je sledil štiri ure pozneje, poroča The Guardian. Mladiča sta zdrava, spola pa še niso določili, saj je prezgodaj. Rožnato-beli kepici tehtata komaj 171,4 in 137,4 grama, veterinarji pa so prepričani, da se bosta okrepila že po nekaj tednih podpore v inkubatorju in materinega dojenja. Hua Žui Ba bo zanju skrbela izmenjaje, v posebnem prostoru, kjer ji bodo zagotovili popoln mir in tišino. V prihodnjih štirih mesecih bosta medvedka popolnoma odvisna od nje, dokler se ne bosta postavila na svoje noge, verjetno pa bosta že prej na ogled obiskovalcem živalskega vrta. Takrat bo sledilo tudi njuno poimenovanje.Hua Žui Ba in Bing Šing, ki sta v Španiji le začasno, in sicer zaradi mednarodnega programa razmnoževanja in ohranjanja vrste, sta na svet torej spravila že šest potomcev, čeprav je razmnoževanje v ujetništvu pri pandah mnogo težavnejše kakor v divjini. Po prizadevanju številnih organizacij se je populacija velikih pand znova povečala, tako da so kitajski okoljevarstveniki status teh medvedov iz ogroženega spremenili v ranljivega; v divjini naj bi bilo več kot 1800 živali, v ujetništvu pa še okoli 500. Minuli mesec je samica velikega pande skotila dvojčka v živalskem vrtu blizu Pariza, septembra 2019 pa v Berlinu.