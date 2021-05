Poraba piva v Evropi se je lani močno zmanjšala, saj so bili bari in restavracije zaradi pandemije velik del leta zaprti, ugotavljajo v združenju Pivovarji Evrope. V primerjavi z letom 2019 so evropski pivovarji prodali 34 milijonov hektolitrov oz. devet odstotkov manj piva.



Zlasti močno je pandemija prizadela nastanitveno industrijo. Ta je po izračunih združenja lani porabila 75 milijonov hektolitrov piva, kar je 42 odstotkov manj kot leto prej.



Nekoliko je sicer zrasla prodaja piva v trgovinah, a ne dovolj, da bi nadoknadili izgube na račun zaprtja gostinskih obratov.



V združenju so izpostavili, da je pandemija terjala tudi davek pri delovnih mestih. Lani je v celotni pivovarski dobavni verigi brez dela ostalo 800.000 ljudi, kar pomeni tretjino vseh delovnih mest.

