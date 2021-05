Palčke za jemanje brisov prali in jih ponovno uporabljali

Številni potniki na letališču Kualanamu v Medanu v Indoneziji se je pritožilo, da so dobili lažno negativen test, zato je policija na letališče poslala policista pod krinko potnika, ki so ga testirali. Izkazalo se je, da že od decembra lani pri testiranju uporabljajo že uporabljene palčke za jemanje brisov.



Državnemu podjetju Kimia Farma grozijo tožbe številnih potnikov, ki so jim na letališču na severu otoka Sumatra nepravilno jemali teste. Letališče je namreč omogočalo hitre teste za potnike na letališču, uporabljali pa so hitre antigenske teste omenjenega podjetja.



Potem ko se je testiral policist pod krinko, je policija izvedla racijo in odkrila že uporabljene palčke za jemanje brisa. Aretirali so pet zaposlenih v podjetju Kimia Farma, ki jih bremenijo obtožbe, da so kršili zdravstvene zakone in zakon o potrošnikih. Indonezijski mediji poročajo, da imajo oblasti 23 prič. Policisti preverjajo, ali so približno 125.000 dolarjev, kolikor naj bi jih pridobili s prevaro, uporabili za gradnjo razkošne hiše enega od osumljencev.



Podjetje Kimia Farma je odpustili osumljene uslužbence in obljubilo notranji nadzor. Dva odvetnika, ki pogosto letita z omenjenega letališča, pa sta že napovedala tožbo proti podjetju.

