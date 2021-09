Pahor žaluje: umrl je prijatelj Slovenije

Jorge Sampaio. FOTO: Reuters

Ob smrti nekdanjega portugalskega predsednikaje predsednik republikeizrazil sožalje portugalskemu kolegu. Ob tem je slovenski predsednik na Twitterju zapisal, da je bil Sampaio velik državnik, ki je s svojim delovanjem pomembno prispeval k promociji dialoga, solidarnosti in svobode.Po Pahorjevih besedah se bomo Sampaia v Sloveniji spominjali kot iskrenega prijatelja, ki je že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja prispeval k prijateljskim odnosom med Slovenijo in Portugalsko.Sampaio, ki je zasedal tudi več položajev v Združenih narodih, je danes umrl na svojem domu v portugalski prestolnici Lizbona. Star je bil 81 let. V bolnišnico so ga zaradi težav s srcem sprejeli konec avgusta.V politiko je vstopil leta 1962 med študijem prava, ko je organiziral študentske stavke proti diktaturi Antonia Salazarja. Leta 1978, štiri leta po padcu diktature, se je pridružil Socialistični stranki. Leta 1989 je prevzel vodenje stranke in bil izvoljen za župana Lizbone.Na predsedniških volitvah je prvič zmagal leta 1996 in na položaju ostal dva mandata do leta 2006.