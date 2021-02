Pahor sporočil neverjetno novico iz Avstrije

Objava zakonskih besedil tudi v slovenskem jeziku je bila standard že v zadnjem obdobju Avstro-Ogrske monarhije, čemur pa Republika Avstrija ni več sledila. V slovenščini objavljeni zakon o plebiscitni donaciji je tako prvo zakonsko besedilo Republike Avstrije, ki je bilo objavljeno tudi v jeziku katere od narodnih skupnosti v državi.

Avstrijska vlada je ob lanski stoti obletnici koroškega plebiscita deželi avstrijski Koroški napovedala finančno podporo v višini štirih milijonov evrov. Zakon o plebiscitni donaciji so danes na Dunaju prvič v zgodovini avstrijske druge republike objavili tudi v slovenskem jeziku. Slovenija je pozdravila objavo zakona v slovenskem jeziku.Slovenska različica zakona je objavljena na uradni strani urada avstrijskega kanclerja ter v avstrijskem pravnem informacijskem sistemu RIS.Kot je razvidno iz objave zakona, naj bi avstrijska vlada do leta 2024 štiri milijone evrov namenila za podporo slovensko govorečemu prebivalstvu na avstrijskem Koroškem ter za projekte, ki so namenjeni »skladnemu sožitju in kulturni raznolikosti ter gospodarskemu razvoju in razvoju infrastrukture v občinah«.Objavo v slovenščini je kot »zgodovinski dan za Slovence v Avstriji« pozdravila slovenska ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu. Pozdravila je to dejanje, ki »ima močno simbolno vrednost in verjame, da je po opravičilu zveznega predsednikakoroškim Slovencem lanskega oktobra v Celovcu to še en korak v smeri konkretnih dejanj pri uresničevanju manjšinskih pravic koroških Slovencev, ki so v preteklosti ostale neizpolnjene«, so sporočili iz urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.Odločitev je pozdravil tudi slovenski predsednikin o tem po video zvezi spregovoril tudi z avstrijskim predsednikom. »Pogovor z avstrijskim predsednikom in prijateljem Van der Bellnom po video zvezi. Neverjetna novica: prvič v zgodovini je bil avstrijski zakon (Zakon o plebiscitni donaciji) objavljen v slovenskem jeziku. Van der Bellen celo misli, da je to sploh prvikrat, da je bil nek zakon avstrijske države objavljen v katerem koli drugem jeziku. Če pomislimo še na njegovo opravičilo slovenski manjšini v slovenskem jeziku, ko sva bila oktobra skupaj na stoletnici plebiscita, lahko ugotovimo, da se odpira novo poglavje medsosedskega sodelovanja in prijateljstva med slovenskim in avstrijskim narodom,« je zapisal.