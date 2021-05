Padla je odločitev: cepivo je primerno tudi za mlajše otroke

Evropska agencija za zdravila je odobrila Pfizerjevo cepivo za otroke od 12. do 15. leta starosti.



V Sloveniji so trenutno dostopna štiri cepiva proti covid-19. Cepljenje proti covid-19 se le pri cepivu Janssen opravi z enim odmerkom, pri ostalih cepivih pa z dvema odmerkoma. Priporočen presledek med odmerkoma je pri cepivu Pfizer/BioNTech (Comirnaty) tri tedne, pri cepivu Moderna štiri tedne, pri cepivu AstraZeneca (Vaxzevria) pa se zaradi boljše učinkovitosti priporoča presledek 12 tednov (cepljenje z 2. odmerkom Vaxzevria se lahko v skladu s SmPC opravi tudi prej, 4 -12 tednov po 1. odmerku). Cepivo Pfizer/BionTech (Comirnaty) je registrirano za osebe stare 16 let in več, ostala cepiva so registrirana za uporabo pri odraslih, starih 18 let in več.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: