Padel črni rekord, mutirana različica se bliskovito širi

Razmere v Indiji so izredno slabe FOTO: Amit Dave Reuters

Množica, ki čaka na cepljenje. FOTO: Niharika Kulkarni Reuters

V Indiji je danes znova padel črn rekord v pandemiji covida-19, ne le za to državo, ampak za ves svet. V minulem dnevu so namreč potrdili kar 352.991 okužb z novim koronavirusom, kar je največji dnevni porast doslej v eni državi. Obenem so potrdili 2812 smrti zaradi covida-19, kar je prav tako največ od začetka pandemije pred več kot letom dni.V Indiji se sicer od začetka drugega vala pandemije pred dvema mesecema situacija vztrajno poslabšuje. Že skoraj teden dni dnevno število novih okužb presega 300.000, kar je globalen rekord, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Strokovnjaki svarijo, da bi lahko to število naraslo celo na pol milijona.Za bliskovito širjenje okužb bi bila morda lahko kriva nova dvojno mutirana indijska različica virusa B.1.617, ki se je že razširila tudi v številne druge države po vsem svetu.Doslej se je sicer v tej državi z več kot 1,3 milijarde prebivalcev z novim koronavirusom po podatkih spletne strani Worldometer okužilo 17,3 milijona ljudi, 195.123 jih je umrlo. Po ZDA je Indija tako v pandemiji druga najbolj prizadeta država na svetu.Indijski zdravstveni sistem pod bremenom ogromnega števila covidnih bolnikov razpada. Grozljive zgodbe o bolnikih, ki umirajo na ulicah, in pomanjkanju kisika zanje so v mednarodni skupnosti sprožile val obljub o pomoči v cepivih, zdravilih, ventilatorjih in kisiku ter zaščitni opremi.Pomoč so Indiji med drugim zagotovile ZDA, Kanada, Pakistan, EU ter vrsta evropskih držav, vključno z Veliko Britanijo, Francijo in Nemčijo. Prve pošiljke naj bi v državo prispele v torek.Obenem sicer te in številne druge države, tudi članice EU, v skrbi za situacijo doma dodatno omejujejo prihode iz Indije. Gre predvsem za prepoved vstopa nenujnim potnikom iz Indije, medtem ko je Bangladeš celo zaprl kopensko mejo z veliko sosedo.