»Pada dol! Ti kosi bi lahko padli na nas!« Krožijo neverjetni posnetki eksplozije rakete SpaceX (VIDEO)

Raketo družbe SpaceX Starship so v četrtek uspešno izstrelili v atmosfero, nato pa je na sedmem testnem poletu brez posadke po nekaj minutah eksplodirala, so sporočili iz podjetja v lasti milijarderja Elona Muska. Kot so dodali, bodo s pridobljenimi podatki bolje razumeli vzrok za odpoved in izboljšali zanesljivost vesoljskega plovila.

Raketa Starship je med letom hitro in nenačrtovano razpadla, je sporočilo zasebno vesoljsko podjetje.

Raketa Starship - sestavljena iz približno 70 metrov dolge prve stopnje Super Heavy in približno 50 metrov dolge zgornje stopnje, imenovane tudi Starship - so zasnovali tako, da bo omogočila polete s človeško posadko na Luno in Mars. Raketni sistem so v podjetju SpaceX razvili tako, da je mogoče prvo stopnjo in raketo po vrnitvi na Zemljo ponovno uporabiti. Super Heavy se je v četrtek tako vrnil do izstrelišča. Starship je najmočnejša raketa, ki je bila kdaj koli izdelana, saj ima dvakrat večji potisk kot rakete Saturn V, ki so poganjale misije Apollo, s katero so Američani pred desetletji potovali na Luno.

Kot so pojasnili, bodo analizirali podatke, pridobljene na testnem letu, da bi bolje razumeli temeljni vzrok eksplozije. »Pri takšnih testih uspeh izhaja iz tega, kar se naučimo, in (četrtkov) polet nam bo pomagal izboljšati zanesljivost plovila Starship,« so zapisali v izjavi za javnost.

Raketni sistem je v četrtek ob 16.37 po lokalnem času vzletel z izstrelišča SpaceX Starbase v Teksasu. Med preizkusom je podjetje ponovilo podvig in prvo stopnjo Super Heavy uspelo ujeti v zraku.

Kmalu so se na spletu začeli pojavljati neverjetni posnetki eksplozije ladje Starship in gorečih ostankov v ozračju, posneti nad Karibskimi morji. »Pada dol! Ti kosi bi lahko padli na nas!« so bili le nekateri komentarji opazovalcev.