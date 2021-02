Pa ne že spet: v Evropi odkrita nova različica koronavirusa

Raziskovalci na jugu Finske so odkrili novo različico koronavirusa, poročajo tuji mediji. Iz laboratorija Vita s sedežem v Helsinkih so sporočili, da je različica, poimenovana Fin-796H, pokazala nekaj mutacij, ki so bile prej odkrite v britanski in južnoafriški različici virusa.»Različico so pri enem od bolnikov odkrili prejšnji teden, zato podrobnosti o infektivnosti in potencialni odpornosti te inačice na cepiva še niso znane,« je povedal raziskovalec. Za zdaj še nimajo jasnih informacij, da bi se ta novi sev lažje prenašal ali da bi vplival na imunsko zaščito, ki sta jo ustvarila prekuženost in cepljenje.Strokovnjaki opozarjajo, da nove različice ni mogoče zaznati z vsemi PCR-testi, ki jih je odobrila Svetovna zdravstvena organizacija za uporabo po vsem svetu.