Oživel po 45 minutah

Pohod po nacionalnem parku Mount Rainer se je zanj končal usodno. No, tako je bilo sprva videti, kajti, čigar srce je obstalo za 45 minut, je nenadoma oživel.Drama se je začela minuli teden, ko se je s prijateljem odpravil na pohod v okolici Seattla. Michael, zagrizen športnik, je ravno goram najbolj hvaležen, da so mu pomagale premagati odvisnost od droge, zato zanj noben izziv ni bil prezahteven. A ravno tu se je uštel, precenjevati se vendarle ne bi smel, so se za glavo pozneje držali reševalci. Michael in prijatelj sta na poti sklenila kreniti vsak po svoje, da bosta raziskala predele, ki ju najbolj zanimajo, potem pa izmenjati izkušnje, a 45-letnika je nenadoma zajela megla, potem pa še noč, v belini, ki so jo pričarale snežne razmere, poti nazaj preprosto ni mogel najti.Njegov prijatelj, potem ko se nista sestala na dogovorjenem kraju ob dogovorjenem času, je poklical pomoč, a reševalci niso mogli začeti akcije v tako slabi vidljivosti. Ko se je stemnilo, se mi je stemnilo pred očmi, in tu se moja zgodba konča, pripoveduje Michael, ki se noči, preživete na gori, in reševanja sploh ne spominja. Naslednje jutro so ga namreč povsem podhlajenega našli izurjeni reševalci in prepeljali v bolnišnico s šibkim utripom, a se mu je srce potem ustavilo. Zdravniško osebje je opravilo zunajtelesno membransko oksigenacijo, invazivno zdravljenje, s katerim prek zunajtelesne črpalke črpajo kri iz telesa in jo nasičeno s kisikom vračajo v telo, po 45 minutah je srce znova bilo!Michael se je prebudil dva dni pozneje, o drami, ki se je odvijala okoli njega v bolnišnici, se mu še sanjalo ni. Ko so mu pojasnili, kaj vse je preživel, je začel jokati, do solz pa je ob svojih izlivih hvaležnosti ganil tudi vsega hudega vajeno zdravstveno osebje.»Nekoč sem bil zelo nezdrav človek, pohodništvo mi je spremenilo življenje in me rešilo. Neizmerno sem hvaležen vsem, ki so mi pomagali premagati smrt,« je povedal Michael, ki se bo s svojo trdoživostjo nedvomno zapisal v kakšen medicinski učbenik.