Otroški morilci so še tu

Še desetletja po tem, ko je narkobaron Pablo Escobar ustanovil pravo malo vojsko otroških morilcev za umore policistov, sodnikov in politikov, Kolumbijo pesti nadloga najstniških atentatorjev. Tako so prejšnji teden aretirali 15-letnika, ki naj bi ustrelil predsedniškega kandidata Miguela Uribeja na zborovanju v Bogoti – to so prizori, ki spominjajo na slabe stare čase atentatov, ugrabitev in bombnih napadov v od nasilja utrujeni južnoameriški državi, poroča AFP. V času Escobarjevega terorja so v 80. in 90. letih namreč ubili štiri predsedniške kandidate.

Za zdaj še niso ugotovili, kdo je naročil napad na 39-letnega senatorja.

V kritičnem stanju

Vlada verjame, da je bil deček najeti morilec, a za zdaj še niso ugotovili, kdo je naročil napad na 39-letnega senatorja, čigar stanje ostaja kritično. Fant menda sodeluje z oblastmi in trdi, da je prejel ukaze od osebe iz olle, kot pravijo soseskam, kjer se preprodaja droga. »Uporaba otrok za takšna dejanja za Kolumbijo ni nič nenavadnega,« je za AFP povedal Matthew Charles, direktor fundacije Mi Historia za ranljivo mladino. Tako kot v času Escobarja tudi danes otroke iz revnih in pogosto problematičnih domov v nasilnih regijah vabijo v kriminalno podzemlje z obljubami o denarju in slavi. »Iščejo hitre rešitve, ker zvečer doma nimajo česa jesti,« dodaja.

Na kraju atentata prižigajo sveče. FOTO: Nathalia Angarita/Reuters

Narkokarteli, gverilske sile ali druge oborožene skupine uporabljajo otroke, ker je z njimi mogoče zlahka manipulirati. Poročilo Unicefa in kolumbijskega Inštituta za družinsko blaginjo (ICBF) navaja, da so med letoma 2020 in 2022 organizirane kriminalne skupine novačile približno 530 mladoletnikov za različna dela vohunov, kurirjev ali celo borcev. V povprečju so bili stari 13 in 14 let, večina pa jih je prihajala z revnih podeželskih območij, ki jih pestijo oboroženi konflikti. Mladim atentatorjem plačajo med 50 in 500 dolarji za žrtev, kar je pravo bogastvo za nekoga z omejeno izobrazbo in malo zaposlitvenih možnosti. Vendar pa so mnogi prevarani in nikoli ne dobijo niti tega denarja. Včasih fantom ponudijo celo psihoaktivne droge, od vplivom katerih nato izpeljejo umore.

Samo lani je po podatkih pravosodnega ministrstva v kolumbijski kazenski sistem vstopilo približno 5000 otrok, starih od 14 do 17 let. Otroke uporabljajo tudi zato, ker so mladoletniki lahko obsojeni na največ osem let pridržanja v primerjavi s 50 leti za odrasle. Kazni ne prestajajo v zaporih, temveč v posebnih centrih, kjer so deležni rehabilitacije in usposabljanja.