Otroci v Beogradu so se vrnili na prizorišče tragedije

Slabe tri tedne po tragediji na beograjski Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja, ki ni pretresla le Srbije, ampak celotno regijo, so se učenci včeraj vrnili v klopi. Večina staršev temu sicer ostro nasprotuje, med njimi je zakrožila celo peticija, s katero zahtevajo, da se šolsko leto za letos konča predčasno. Do zdaj jo je podpisalo že okrog 250 staršev.

To je zanje huda travma in ne bi jih smeli temu izpostavljati.

»Za nas se je šolsko leto končalo 3. maja, vsaj kar se dela tiče, sicer pa je pomembno, da se otrokom omogoči druženje, saj to, da so skupaj, nanje deluje terapevtsko. Radi hodijo v šolo, radi so s sošolci in učitelji, a v ta namen bi jim morali pristojni ponuditi alternativni prostor. Vladislav Ribnikar ni več šola, vse je zastraženo. Poleg tega menimo, da je nedopustno, da se morajo otroci vrniti na kraj tragedije, to je zanje huda travma in ne bi jih smeli temu izpostavljati,« je za srbske medije med drugim dejala ena od mam Aleksandra Bulatović, ki je ocenila, da se je včeraj k pouku vrnila okrog polovica otrok. Podpisniki peticije, ki so jo že poslali na ministrstvo za šolstvo, a odgovora še niso prejeli, zahtevajo še zamenjavo ravnateljice šole ter šolske psihologinje in pedagoginje. Po mnenju Bulatovićeve bi morale vse tri kot javne uslužbenke prevzeti objektivno odgovornost za tragedijo ter podati odpoved.

Za varnost na Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja, kjer je 13-letnik v začetku maja ubil devet učencev in varnostnika, bo do nadaljnjega v vsaki izmeni skrbelo šest policistov, pouk bo potekal po krajšem urniku, med 9. in 13. uro, izpraševanj in ocenjevanj ne bo.

Pouk bo potekal po skrajšanem urniku, izpraševanj in ocenjevanj ne bo.

Snežana Vuković z ministrstva za šolstvo je medtem za srbsko nacionalno televizijo povedala, da otrokom, ki jih je strah priti v šolo, tega ni treba storiti, kot je dodala, bi bilo to »novo nasilje nad otrokom«, zato na ministrstvu ne bodo vztrajali, da se vsi vrnejo v šolske klopi, s tem se strinjajo tudi strokovnjaki. Starši otroka, ki ne bo želel k pouku, bodo morali dostaviti dopis z obrazložitvijo, zakaj ga ni.