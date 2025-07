Otroci s tremi genetskimi starši

V Združenem kraljestvu se je po zaslugi prelomne metode umetne oploditve z uporabo DNK treh ljudi, ki zmanjšuje tveganje za dedovanje nevarnih bolezni, rodilo osem zdravih dojenčkov, so sporočili zdravniki v Newcastlu. Metoda vključuje prenos genskega materiala matere in očeta v zdravo jajčece darovalke.

Po navedbah zdravnikov iz bolnišnice v Newcastlu so se rodili štirje dečki in štiri deklice, vključno z enim parom enojajčnih dvojčkov. Metoda, ki so jo razvili britanski znanstveniki, združuje jajčece in spermo matere in očeta z jajčecem darovalke. Ta tehnika je v Združenem kraljestvu zakonita že desetletje, vendar imajo zdravniki zdaj prvič dokaz, da se z njo rojevajo otroci brez neozdravljivih mitohondrijskih bolezni, poroča BBC.

Sanje vsake matere in očeta je zdrav dojenček. FOTO: Jože Suhadolnik

Videti olajšanje in veselje na obrazih staršev teh dojenčkov po tako dolgem čakanju in strahu pred posledicami je sijajno.

Prenaša se iz roda v rod

Nobeden iz osmerice otrok namreč ne kaže simptomov mitohondrijskih bolezni, za katere so bili genetsko dovzetni. To po mnenju zdravnikov vzbuja upanje, da bi lahko ženske z mutacijami v mitohondrijskem DNK nekega dne imele otroke, ne da bi nanje prenesle bolezni. Otroci, rojeni s tehniko oploditve in vitro (IVF), podedujejo večino svojega DNK od svojih staršev, majhen del, približno 0,1 odstotka, pa tudi od druge ženske.

Ta sprememba se prenaša iz roda v rod. »Videti olajšanje in veselje na obrazih staršev teh dojenčkov po tako dolgem čakanju in strahu pred posledicami je sijajno. Čudovito je videti te dojenčke žive, kako se normalno razvijajo,« je povedal profesor Bobby McFarland, direktor visoko specializirane službe bolnišničnega sklada za redke mitohondrijske motnje.