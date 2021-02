Otroci po Evropi se vračajo v šole, takšna so pravila

V več evropskih državah se bodo danes v okviru rahljanja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa nekateri učenci vrnili v šolske klopi. V Avstriji bodo po vsej državi zrahljali ukrepe, šole pa se bodo odprle samo v deželah Dunaj in Spodnja Avstrija. Šole bodo znova odprli tudi na Danskem, Nizozemskem in v Romuniji ter ponekod na Slovaškem.



Po vsej Avstriji lahko danes po šestih tednih svoja vrata znova odprejo vse trgovine, frizerji, pedikerji, muzeji, knjižnice in živalski vrtovi. V njih bo moralo biti 20 kvadratnih metrov prostora na eno stranko. Obvezne bodo zaščitne maske tipa FFP2. Pri ponudnikih storitev, kjer prihaja do bližnjih stikov s strankami, bodo morale te predložiti negativen izvid testiranja na novi koronavirus, ki ne bo smel biti starejši od 48 ur. To ne velja za ljudi, ki so v zadnjih šestih mesecih preboleli covid 19.



Redno testiranje, ki bo potekalo dvakrat tedensko, pa bo tudi pogoj za udeležbo učencev pri pouku v šolah, v katere se danes vračajo otroci v avstrijskih zveznih deželah Dunaj in Spodnja Avstrija. V ljudskih šolah, kar ustreza nižjim razredom devetletke, razredov ne bodo delili. Učenci bodo tako vsak dan hodili k pouku v šole. V višjih razredih bo pouk potekal izmensko. Starejši učenci bodo morali nositi maske FFP2.



V drugih avstrijskih deželah se medtem danes šele začenjajo zimske počitnice, tako da se bodo otroci v šole vrnili prihodnji teden. Britanska različica je prekrižala načrte

Pouk v hrvaških šolah se bo nadaljeval po veljavnem modelu. V večini županij bodo v šolske klopi sedli učenci osnovnih šol in zadnjih razredov srednjih šol, za vse druge srednješolce pa bo ostal pouk na daljavo, razen v Zagrebu in liško-senjski županiji, kjer se v šole vračajo vsi srednješolci.



Tudi na Danskem večina omejitvenih ukrepov ostaja v veljavi, v šolske klopi se bodo vrnili zgolj učenci do 4. razreda osnovnih šol in predšolski otroci. Družili se bodo lahko samo s svojimi sošolci. Starši pa bodo morali v šoli nositi zaščitno masko.



Na Nizozemskem se bodo odprle osnovne šole, pa tudi nekatere trgovine, da bi lahko sprejele naročila. Otroci pa se danes v šolske klopi vračajo tudi v Romuniji.



Zaradi hitrega širjenja britanske različice novega koronavirusa bodo šole na Slovaškem v nasprotju s prvotnimi načrti odprli le v nekaterih delih države. Na območjih, ki so zaradi hitrega širjenja koronavirusa označena kot črna, šol danes ne bodo smeli odpreti, je v petek sporočil slovaški minister za zdravje Marek Krajči. Prvotno bi morali v šolske klopi ob strogih pogojih glede obveznega negativnega testa na covid 19 sesti učenci do 10. leta starosti, vendar so se številna mesta in regije odprtju šol odpovedala, saj oblasti niso bile v stanju pravočasno zagotoviti obveznih testov.

