Otroci čudežno preživeli, Wilsona še iščejo

Potem ko je pred dnevi iz Kolumbije prispela vesela novica, da so našli štiri otroke, izgubljene v amazonski džungli, iskalne akcije še ni konec. Štirje otroci, ki so po džungli tavali kar 40 dni, so na varnem, a nadaljuje se iskanje šestletnega belgijskega ovčarja Wilsona, ki je izginil med akcijo.

Wilson se je skotil in odraščal med vojaki. Dan preden so našli otroke, je vojska sporočila, da se je izgubil v džungli. Domnevno je postal dezorientiran zaradi zahtevnega terena, vlage in neugodnih vremenskih razmer. Toda sodeč po odtisih stopal na tleh je bil blizu ne le vojakom, ampak tudi otrokom, katerih sledi so našli malce stran.

Vojska je sporočila, da Operacije upanje ne bo konec, dokler Wilsona ne najdejo.

Iskanje otrok, ki je Kolumbijo držalo v napetosti, odkar so 16. maja odkrili razbitine letala, so poimenovali Operacija upanje, v njej pa je sodelovalo več kot 100 pripadnikov kolumbijskih specialnih sil pa tudi pripadniki civilne zaščite, vojaški psi in več kot 70 domorodcev, katerih poznavanje džungle se je izkazalo za ključno za misijo. Vojska je sporočila, da Operacije upanje ne bo konec, dokler Wilsona ne najdejo.

40​ dni​ so otroci tavali po džungli.

Zgodba 13-letne Lesly, 9-letne Soleiny, 5-letnega Tiena Noriela in 12-mesečne Cristin Neriman je neverjetna. Ne samo da jim je uspelo preživeti 40 dni v gosti džungli, to jim je uspelo, potem ko so preživeli letalsko nesrečo, v kateri so umrli njihova mati in še dva odrasla.