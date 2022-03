Otoka pedofilskega finančnika sta na prodaj

Na videz idilični otoček sredi Karibskega morja išče novega lastnika. In če bi kupci ocenjevali samo lego, naravno okolje in razpoložljivo infrastrukturo, bi bil Little St. James nedvomno že v novih rokah. A nekoč rajski košček zemlje je za mnoge danes otok groze, med prebivalci preostalih Ameriških deviških otokov pa se ga držita vzdevka Otok greha in Pedofilski otok.

Na njem naj bi namreč pokojni Jeffrey Epstein zagrešil številna od svojih srhljivih dejanj, izkupiček od prodaje pa bi oblasti namenile žrtvam premožnega pedofila.

Little St. James je Epstein kupil pred četrt stoletja in si tam postavil sanjsko rezidenco, a kot se je izkazalo, je bil otok pribežališče za finančnika in njegove premožne prijatelje, ki so se tam izživljali nad mladoletnimi dekleti. Te je Epstein tja zvabil pod pretvezo, da jim bo zagotovil delo, a jih je nazadnje spolno zasužnjil.

114 milijonov bi lahko iztržili zanju.

Najmlajša žrtev naj bi bila stara komaj 12 let, neka 15-letnica pa naj bi z otoka poskusila pobegniti tako, da je kar odplavala, a so jo ujeli in ji zasegli dokumente. Otok naj bi redno obiskoval tudi britanski princ Andrew, ki naj bi tam med drugimi zlorabil tudi Virginio Giuffre, s katero se je nedavno zunajsodno poravnal, da bi se ognil nedvomno mukotrpnemu procesu. Za Little St. James je Epstein odštel le dobrih sedem milijonov evrov, za 20,5 milijona pa je 2016. kupil še Great St. James, na katerem je nameraval postaviti stanovanjske soseske, razkošen pisarniški kompleks in še marsikaj, a mu je načrte prekrižala nova obtožba.

Leta 2019 si je med čakanjem na sojenje o trgovanju s spolnimi sužnjami menda vzel življenje.

Otoka naj bi skupaj dosegla vrednost okoli 114 milijonov evrov, z izkupičkom pa bodo, kot rečeno, poravnali še nedokončane tožbe.