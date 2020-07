Otok Vir še vedno brez okužb

Ne nižajo cen

Že spomladi so mediji radovedno pogledovali proti Viru, ki je uspešno kljuboval okužbam in prvi val sklenil kot absolutni zmagovalec: na otoku nisi potrdili niti ene okužbe z novim koronavirusom.Ob začetku turistične sezone, prihodu tujih državljanov iz držav, kjer se je tegoba znova začela pojavljati, in pa seveda ob čedalje številnejših domačih primerih okužb nihče ni pričakoval, da bo Vir še naprej ostal nedotaknjen. A kot kaže, je še vedno tako.Najbolj vroča destinacija na Hrvaškem ta hip gosti kar 20.000 turistov, predvsem iz Nemčije, Slovenije in Madžarske, obiskovalci pa brezskrbno in, predvsem, zdravi uživajo na plaži ter se predajajo poletnim radostim. Vira se že nekaj časa pač drži sloves otoka brez korone, ta podatek pa je letos med dopustniki najpomembnejši. Domačini in turistični delavci niso zaspali na lovorikah, na plažah še vedno odgovorno ohranjajo varnostno razdaljo, upoštevanje pravil preverja tudi policija, ki morebitne prekrškarje za zdaj zgolj opozarja in jim daje napotke za prihodnje ravnanje.Zadovoljni so tudi ponudniki nastanitev in gostinski delavci, ki jim zaradi izjemnega obiska ni treba nižati cen ponudbe, podobno so olajšani v Rovinju, Medulinu, Novalji na Pagu, Crikvenici, Poreču in na Malem Lošinju, kjer se prav tako ne pritožujejo nad dozdajšnjim potekom sezone. Marsikje so zaradi zagotavljanja varnostne razdalje razširili terase in povečali vrtove, in čeprav bo turistični prihodek le senca lanskega, so si glede na razmere po drugih nesrečnih destinacijah po državi oddahnili. Kot poročajo hrvaški mediji, pri naši južni sosedi trenutno počitnikuje 515.000 ljudi, med njimi je 78.000 domačih gostov.