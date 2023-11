Otok skrivnosti: Tajna nacistična baza ali skrivališče NLP-jev? (VIDEO)

El Ojo je edinstven in skrivnosten plavajoči otok v delti reke Paraná v severovzhodni Argentini. Otok, ki v premeru meri približno 120 metrov, je skoraj popolnoma okrogle oblike in je značilen po neprekinjenem vrtenju okoli svoje osi.

Naključno odkritje režiserja

Otok je leta 2016 odkril argentinski režiser Sergio Neuspiller, ko je iskal lokacijo za svoj film o paranormalnih pojavih. Šele ko se je vrnil na tisto mesto, je ugotovil, da je otok spremenil položaj, gibanje pa so potrdili satelitski posnetki Googla, posneti v različnih obdobjih. Režiser je sicer poskušal zbrati sredstva za raziskovanje otoka, a mu ni uspelo, zato sile, ki vrtijo El Ojo, in njegove edinstvene značilnosti ostajajo neznane, navaja Unilad.

Plavajoči otoki obstajajo po vsej Zemlji

Nastanejo, ko se koren rečne rastline loči od dna, ker je voda postala pregloboka. Za takšne otoke je običajno, da se premikajo, tj. veter jih premika sem in tja. V jezeru Titicaca na primer skupino 120 takšnih plavajočih otokov naseljuje pleme Uru, ki pa zahtevajo nenehno vzdrževanje zaradi svoje občutljive in nestabilne strukture. Vendar je za razliko od njih El Ojo presenetljivo trden in kompakten.

Znanost brez odgovora

Možno je, da je ta otok pravzaprav odlomljen kos zemlje, katerega vrtenje je povzročilo tako imenovani rotacijski strig, kjer se robovi zbrusijo in tako nastane njegova krožna oblika. Nekateri pojav pripisujejo naravnemu viru znotraj močvirja, kar bi pojasnilo, zakaj se otok premika tako dosledno. Toda ta teorija ne more razložiti, zakaj so tla na otoku tako čvrsta v primerjavi z mehkim, močvirnatim okoljem.

Zato se o otoku širijo različne teorije: od ugibanj, da gre za skrivno nacistično oporišče ali skrivališče NLP-jev, do tistih, da je nadnaravnega izvora.