Otočani imajo turistov dovolj

Italijanska policija vsak dan izda okrog deset kazni zaradi neuporabe zaščitnih mask. FOTO: Leon Vidic

Visoke kazni

400 evrov je kazen za neuporabo maske v Rimu.

Medtem ko v mnogih slovenskih krajih turistični delavci obupujejo nad letošnjo sezono, še posebno kritično je v prestolnici, ki je sicer priljubljena destinacija predvsem tujih turistov, pa na italijanskem otočku Stromboli domačini protestirajo zaradi prevelikega obiska.Otok, znan predvsem po delujočem vulkanu, je priljubljena destinacija Italijanov, predvsem tisti s Sicilije in iz Kalabrije se radi ustavijo na njem, domačini pa se zaradi vedno več primerov okužb z novim koronavirusom bojijo, da bodo rojaki iz drugih delov dežele virus prinesli tudi k njim. Župan bližnjega otoka Lipari, ki ima pristojnosti tudi nad Strombolijem, se problematike prevelikega števila turistov zaveda, a, kot pravi, glede tega lahko stori le malo.»Otoki še nikoli niso bili tako polni, v osmih letih županovanja še nisem videl toliko turistov,« je dejal Giorgianni ter dodal, da so hoteli in preostale počitniške zmogljivosti polni. Eolski arhipelag, kamor spada tudi omenjeni otok, je sicer v zadnjih tednih zabeležil le en primer okužbe.V Italiji so oblasti pred dnevi sicer zaukazale obvezno nošenje zaščitnih mask med 18. in 6. uro tudi na prostem, kadar ni mogoče med ljudmi zagotoviti primerne varnostne razdalje. Kazni za neupoštevanje odloka so visoke, pred dnevi je mladec v Rimu tako moral plačati 400 evrov, ker si po opozorilu policista ni hotel nadeti maske, češ da »covid ne obstaja«.Na dan policisti v Italiji izdajo okrog deset tovrstnih kazni, soočajo pa se tudi z vedno bolj nasilno mladino, ki ukrepov noče upoštevati. V Rimu je pred dnevi 22-letnik policistu zlomil roko in lažje ranil njegova kolega, še dva policista pa sta morala poiskati zdravniško pomoč po tem, ko ju je napadla skupina mlajših moških, ki sta jih opozorila, naj si nadenejo zaščitne maske.