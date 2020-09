Osvojil jo je z alkoholom

’In vino veritas’ pravi pregovor, ki namiguje, da se v vinu skriva resnica. Neda Ukraden in naš vsestransko aktivni Rado Mulej pa sta jo našla v ginu. Rado se namreč zadnja leta posveča distribuciji alkoholnih pijač in z eno od njih je očaral srbsko pevsko legendo. Ta ni mogla skriti navdušenja nad simpatičnostjo nabritega Muleja in omamnostjo njegovega skritega aduta. Tudi on je pokazal spoštovanje do dame in jo predlagal kar za predsednico države, saj je tako fenomenalna. S tem se je sicer malce zameril našemu Pahorju, ki rad sliši, da je on ultimativni predsedniški kandidat vseh časov, a očitno mu je po prepričanju Rada to titulo ukradla Neda.M. T., foto osebni arhiv/Instagram