Osvobodila je risa iz pasti, potem pa je žival naredila to (VIDEO)

Sodeč po posnetku, ki kroži po spletu, je risinja po tem, ko jo je ženska osvobodila iz pasti, najprej pobegnila. Na presenečenje vseh pa se je čez nekaj časa vrnila k njeni hiši.

Ženska se je povezala z živaljo, ki jo je postopoma ukrotila. Na koncu se je izkazalo, da je risinja breja in je zato iskala zatočišče, kjer bi lahko skotila mladiča.

To se je res zgodilo in risinja je skupaj z mladičkom živela v skupnosti z žensko in njenim otrokom.

Četudi je zgodba izmišljena, ne moremo namreč vedeti, ali vse opisano drži, je ljudem segla v srce. V tem krutem svetu namreč tudi odrasli potrebujemo kaj pravljičnega, da nam ogreje srca.