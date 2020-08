Ostri odzivi: Slovenci so ljubosumni, Kacinu naj se prepove vstop

Sporočilo vladnega govorca da bo naša vlada Hrvaško v četrtek uvrstila na rdeči seznam , je razburila tudi južne sosede. Pod članki, kjer so Hrvati poročali, da bodo morali vsi naši državljani, ki bodo od petka dalje potovali k južnim sosedom, ob povratku v obvezno karanteno, se je vsul plaz komentarjev. Del javnosti se jezi na »Janeze«, mnogi se pritožujejo, češ da so Slovenci nanje ljubosumni.Izpostavljamo nekaj odmevnih komentarjev:»Slovenija je ljubosumna na našo turistično sezono, ampak saj so nepomembni, so tudi drugi gostje, ki prihajajo v varno Hrvaško. Jelku Kacinu je potrebno prepovedati, da pride na naše morje.«»Boste tudi vi na rdečem seznamu, ko pride sezona smučanja.«»Meni je to smešno. Od tega virusa ljudje ne umirajo. Če ne bi opravljali testov, ne bi nihče vedel, da se pandemija sploh dogaja.«»Dragi moj Jelko. Odkar si ti bil na Krku, je stanje na Hrvaškem kaotično.«Hrvaški minister za zdravjepa je ocenil, da gre pri zaostritvi ukrepov nekaterih držav do svojih državljanov, ko se vračajo s Hrvaške, za politični pritisk in željo, da se vzpostavi nadzor nad epidemiološkimi razmerami pred novim šolskim letom in jesenjo, kar je po njegovem mnenju legitimno.