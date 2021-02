Ostaja zvesta Trumpu, to je povedala o Sloveniji (VIDEO)

Donedavna ameriška veleposlanica v Sloveniji(61) si je po odhodu iz naše države (v ZDA je v navadi, da se ob menjavi predsednika menjajo tudi veleposlaniki) že našla nov cilj, ki ga želi izpolniti.Blanchardova, mati osmih otrok, ki ima diplomo iz matematike in računalništva, se podaja v tekmo za senatorsko mesto, ki pripada ameriški zvezni državi Alabama. Blanchardova, ki jo je na mesto veleposlanice v Sloveniji predlagal, preden je prišla k nam pa se je sestala tudi z, je ob napovedi kandidature poudarila, da je konservativna kristjanka in podjetnica ter ponosna članica gibanja MAGA (Make America Great Again – Naredimo Ameriko zopet veliko), ki ga je začel prav Trump. Drugače od nekaterih drugih republikancev, ki so Trumpu obrnili hrbet predvsem po napadu njegovih podpornikov na kongres 6. januarja, Blanchardova ostaja zvesta 45. predsedniku ZDA, ki jo je poslal na delo v Slovenijo.V videu ob napovedi svoje kampanje je Blanchardova dejala, da si nikoli ni mislila, da bo delovala v politiki, dokler je Trump ni prosil, naj bo njegova ambasadorka v Sloveniji, kar je označila za »pomemben položaj v prelepi državi, ki je bila nekoč Melanijin dom.« Z omenjanjem svoje povezave s Trumpom si v Alabami Blanchardova ne bo škodila, saj je v tej zvezni državi Trump zmagal tako na volitvah leta 2016 kot tudi lani, in to z več kot 35 odstotnimi točkami prednosti.