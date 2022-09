Osmerčki ob rojstvu tehtali manj kot 700 gramov, danes zdravi najstniki (FOTO)

Nadya Suleman je leta 2009 šokirala svet, ko je rodila kar osmerčke. In seveda dvignila veliko prahu, ne nazadnje je bila mati samohranilka z že šestimi starejšimi otroki, ki se je odločila še za oploditev z biomedicinsko pomočjo. Kot je pojasnila, si je želela še otroka ali dva, zdravnik pa naj bi ji brez privolitve vstavil kar dvanajst zarodkov.

Služi na družabnih omrežjih

Kontroverzni zdravnik je zdaj brezposeln in brez licence, Nadya pa kljub začetnemu šoku srečna mati, ponosna na svojo številno družino. O tem pričajo njene objave na instagramu, kjer ima več tisoč sledilcev in kjer zadovoljna objavlja dogodke iz pestrega družinskega življenja.

Ob rojstvu so tehtali po manj kot 700 gramov, danes so zdravi najstniki. FOTOGRAFIJI: Instagram

Osmerčki, dve deklici in šest dečkov, ki so ob rojstvu tehtali po manj kot 700 gramov, so danes zdravi in odgovorni najstniki, ki se pripravljajo na zadnji razred osnovne šole, najstarejši otrok pa je star že 21 let, ponosno pove Nadya.

Med vsemi 14 pa največ pozornosti zahteva 16-letni Aidan, ki ima motnjo avtističnega spektra in zahteva nenehno nego ter pozornost, pojasnjuje 47-letnica in pristavlja, da je materinstvo njeno osrednje poslanstvo. Pri preživljanju družine ji je dolgo pomagal oče, hvaležna je tudi številnim dobrotnikom, ki so ob rojstvu osmerčkov radodarno priskočili na pomoč, dandanes pa ji zaslužek prinašajo kar družabna omrežja, kjer so ji mnogi sicer tudi očitali, da s tako pogostimi objavami zlorablja lastne otroke.

21 let je star prvorojenec.

Toda Nadya ob tem odmahuje z roko in poudarja, da vsak starš naredi vse, kar je v njegovi moči, da podpre svojo družino. Priznava pa, da je dolgo iskala pravo pot v življenju in je za nekaj časa celo prodala svojo dušo hudiču: razglasila je bankrot, zdraviti se je morala zaradi odvisnosti od tablet, nekaj časa se je preživljala celo kot igralka v filmih za odrasle in striptizeta.