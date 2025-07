Oskrunil ga je, javnost na nogah! Poglejte, kaj je Damir naredil na Humu (VIDEO)

Razmere v Bosni in Hercegovini očitno postajajo vse bolj napete. Tako Narodni.hr navaja, da se incidenti proti Hrvatom nadaljujejo z nezmanjšano intenzivnostjo.

Po seriji provokacij, usmerjenih proti Hrvatom v osrednji Bosni, je tu že o nov incidentu v bližini Mostarja. Tam je umetnik Damir Mumbašić na hribu Hum oskrunil križ, tako da ga je poškropil s sprejem. Posnetek svojega dejanja je objavil na družbenih omrežjih.

Hrvati v osrednji Bosni so že nekaj dni tarča napadov. Skupina mudžahedinov je najprej oskrunila spomenik padlim branilcem Hrvaškega obrambnega sveta, naslednji dan pa je bilo iz avtomobila z arabsko zastavo izstreljenih več strelov. Ministrstvo za notranje zadeve osrednje Bosne je sporočilo, da so nekatere storilce identificirali in aretirali.