Oskrbnica s covidom okužila 13 goril

V živalskem vrtu v Atlanti v ameriški zvezni državi Georgia je 13 goril pozitivnih na koronavirus, še sedem pa jih kaže simptome okužbe, saj imajo izcedek iz nosa, dajeta jih tudi blažji kašelj in izguba teka. Med obolelimi je njihov najstarejši samec, 60-letni Ozzie, za katerega se zaposleni bojijo, da bi lahko bil pred njim najbolj zapleten potek bolezni.

Vodstvo vrta je sporočilo, da so vsi zaposleni polno cepljeni proti koronavirusu, da pa je opice najverjetneje okužila ena od oskrbnic, čeprav ni kazala simptomov, med stiki s primati pa je nosila zaščitno opremo, kot so maske in rokavice. »Zelo smo zaskrbljeni zaradi okužb, sploh zato, ker so bili naši varnostni protokoli pri delu z gorilami in drugimi občutljivimi vrstami živali med epidemijo koronavirusa zelo strogi,« je povedal vodja programa za zdravje živali v tem živalskem vrtu Sam Rivera. Po njegovih podatkih gre za drugi tovrstni izbruh koronavirusa v ameriških živalskih vrtovih, potem ko jih je januarja letos osem zbolelo v safari parku živalskega vrta v San Diegu. Velja za najstarejšega goriljega samca na svetu Rivera dodaja, da gorile živijo v skupinah in je nemogoče izolirati okužene živali. Tem bodo tegobe lajšali s cepivi veterinarskega pripravka, s katerimi cepijo tudi preostale velike opice, tigre, leve in leoparde. Zaradi starosti najbolj ogroženega Ozzieja pa pripominja, da so trenutno njegovi simptomi blagi, »toda najhuje še ni za nami, gremo iz dneva v dan«. Ozzie sicer velja za najstarejšega goriljega samca na svetu.



V vrtu so poostrili protikoronske ukrepe, maske so obvezne za vse, čiščenja in zračenje zaprtih prostorov pa so intenzivirali. Trenutno ni dokazov, da bi lahko gorile virus prenesle na ljudi, vendar pa odgovorni v vrtu pravijo, da skrbi zanje tako ali tako ni, saj so ti med obiskom vrta dovolj daleč od okuženih živali.

