Orke so napadle in potopile jadrnico

V zadnjih letih smo večkrat poročali o napadih ork na manjša plovila. Zadnji se je zgodil v nedeljo ob 9. uri v maroških vodah v Gibraltarski ožini, je sporočila španska pomorska reševalna služba. Jadrnica Alboran Cognac, ki je v dolžino merila 15 metrov, na krovu pa sta bila dva človeka, je bila tarča kitov ubijalcev. Posadka je poročala o nenadnih udarcih v plovilo, v katero je nato začela vdirati voda. Po klicu na pomoč reševalnim službam je pomorščaka rešil bližnji tanker ter oba prepeljal v Gibraltar. Zapuščena jadrnica se je potopila.

Strokovnjaki menijo, da je tudi za zadnje napade pri Gibraltarski ožini, ki ločuje Evropo od Afrike, ter ob atlantski obali Portugalske in severozahodne Španije kriva skupina 15 kitov iberijske podvrste ork (Gladis). Po podatkih raziskovalne skupine GT Atlantic Orca, ki spremlja populacije iberijske orke, je bilo od maja 2020, ko so prišla prva poročila, napadov ork na plovila na tem območju skoraj 700.

Raziskovalci ne poznajo vzrokov takšnega vedenja ork, nekateri pa domnevajo, da gre za radovednost, ki je skupna sesalcem, ali namerno napadanje nečesa, kar orke dojemajo kot konkurenco za svoj najljubši plen, modroplavutega tuna. Kiti ubijalci so ogrožena vrsta in so del družine delfinov. Odrasle živali lahko merijo do osem metrov in tehtajo do šest ton.