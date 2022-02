Pretresljiv posnetek z morja: ljudje so se razbežali (VIDEO)

Srednjo Evropo so v četrtek zajela huda neurja z vetrom hitrosti do 180 kilometrov na uro, ki so po zadnjih podatkih zahtevala skupno pet smrtnih žrtev, od tega tri na Poljskem in dve v Nemčiji. Neurja so tudi drugod po Evropi povzročila številne nevšečnosti in kar nekaj gmotne škode, o čemer smo že poročali.

Na spletu se je pojavil strašljiv posnetek iz Hamburga. Zaradi silovitega vala so se razpočila okna trajekta, morje je preplavilo notranjost trajekta, potniki pa so se v paniki zbežali na drugo stran plovila.

V Nemčiji so medtem v več zveznih deželah zaprli šole, policija pa je prebivalce opozorila, naj ostanejo doma in se izogibajo parkov in gozdov. Najmočnejši veter je bilo čutiti na Brocknu (1141 m), najvišji točki hribovja Harz v osrednji Nemčiji. Pihal je s hitrostjo do 150 kilometrov na uro.

V bližini mesta Bad Bevensen na severu Nemčije je umrl 37-letni voznik, ko je na njegovo vozilo padlo drevo. V vasi Schwenda v osrednji Nemčiji pa je bilo drevo, ki je padlo na avtomobil, usodno za 55-letnega voznika.

Neurja se bodo predvidoma nadaljevala tudi v petek in v soboto, na številnih območjih po Evropi pa je še naprej moč pričakovati orkanske sunke in silovit veter.