Orkan pustoši po Siciliji

Huda ura je zajela jug Italije, kjer trepetajo pred novimi udari vetra in obilnimi padavinami. Najhuje je na Siciliji, kjer sta v silovitih neurjih umrla že dva človeka.

Ulice so se spremenile v reke, ki odnašajo avtomobile in nesrečnike, ljudi, ki se niso pravočasno zatekli na varno; deroča voda je usodno odnesla 67-letnega moškega blizu Scordie, njegovo ženo pa še pogrešajo, a upanja, da je preživela, je zelo malo. Voda je bila usodna še za enega moškega iz Gravine, ki so ga našli pod avtomobilom, poročajo tamkajšnje oblasti, ki trepetajo, da bo žrtev še več, saj se vreme kar ne umirja.

Ceste so reke, trgi jezera.

Najhuje je trenutno v Catanii, katere župan je zaradi izrednih vremenskih razmer naročil zaprtje mesta, delujejo samo najnujnejše storitve; prebivalstvo naj ostane doma in počaka na konec hude ure. Pod vodo so, kot rečeno, vse ceste in trgi, ki so se prelevili v jezera, mnogi so ostali brez električne energije, poškodovane so številne stavbe oz. niso več primerne za bivanje, veliko škode povzroča podrto drevje.

Veter neusmiljeno odnaša vse pred seboj, poplavljeni so številni uradi in trgovine, poškodovani so zdravstveni domovi in nekatere bolnišnice, izboljšanja pa še ni na vidiku. Kot pojasnjujejo meteorologi, je Sicilijo zajel redek sredozemski orkan, ki bo vztrajal še vsaj nekaj dni.

Mnogi so morali zapustiti svoje domove, gasilci so številne rešili iz avtomobilov, ki so obtičali v vodi ali blatu.