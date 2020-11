Orkan pustoši, plazovi pokopali domove

Eta se preusmerja proti Kubi in Floridi.

Po Srednji Ameriki udriha orkan Eta, ki je zahteval že več deset smrtnih žrtev. Najhuje je v Nikaragvi, Hondurasu, Gvatemali, Kostariki, Salvadorju in Panami, kjer jim poplave in zemeljski plazovi ne prizanašajo, Eta pa se zdaj nevarno približuje Kubi in Floridi, kjer bi se lahko po napovedih vremenoslovcev še okrepila.Orkan četrte stopnje je do zdaj vzel več kot 60 življenj. V Gvatemali so zemeljski plazovi, sprožila sta se dva večja in še pet manjših, vzeli najmanj 50 ljudi, s silovito močjo so pod seboj pokopali najmanj 25 domov. Reševalci si neutrudno prizadevajo najti morebitne preživele, a je zaradi katastrofalnih razmer na terenu dostop do nekaterih območij mogoč samo peš, zato akcije potekajo zelo počasi, neprizanesljivo vreme pa jih pri tem nevarno ogroža. Marsikje so uničene ceste in porušeni mostovi, podori zemlje vztrajno grozijo, nič bolje pa ni v Hondurasu.Tam so našteli najmanj osem smrtnih žrtev, več tisočim ljudem se je uspelo rešiti v zavetišča, mnogi so brez domov, številne še iščejo v poplavah. Eta je v smrt skorajda potisnila še 60 ribičev, a so se ti k sreči zatekli na manjše otoke, od koder so jih že rešili, plazovi pa so pod seboj pokopali še dva rudarja v Nikaragvi, dve smrtni žrtvi so odkrili v Kostariki, poplave pa so v Panami vzele pet življenj, med njimi štiri otroke, medtem ko so spali, številni pa so še vedno pogrešani.Številni v obupu in paniki brezciljno bežijo iz svojih domov peš in brodijo po globoki vodi, ki vztrajno vdira v domove, silovite padavine, ki so številne vasi preprosto odplaknile, pa so napovedane še najmanj do konca tedna. Posledice bodo za že tako revno regijo naravnost katastrofalne, opozarjajo humanitarne organizacije.