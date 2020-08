Orkan Laura z vso silo udaril ob obalo ZDA: stotisoči ostali brez elektrike (VIDEO)

Šest metrov visokega vala plime ne bi preživel nihče na njegovi poti, vendar se vseh 600.000 ljudi, ki jih je zajel ukaz o evakuaciji, ni umaknilo. Nekateri nimajo denarja zaradi posledic pandemije novega koronavirusa.

Orkan Laura je danes v zvezni državi Louisiana na jugu ZDA dosegel kopno. Pred tem se je na svoji poti v Mehiškem zalivu v sredo nevarno okrepil in postal orkan četrte stopnje s hitrostjo valov do 241 kilometrov na uro. Oblasti svarijo, da je Laura izredno nevarna, in so odredile evakuacijo več sto tisoč prebivalcev na ogroženih obalnih območjih.Po pisanju CNN je orkan v Lake Charlesu povzročil nemalo škode na stavbah, a k sreči do zdaj ni bilo večjih poplav. Okoli 10. ure po srednjeevropskem času je 285.000 ljudi vzdolž Luisiane in Teksasa brez elektrike.Vremenoslovci pričakujejo, da lahko val plime naraste do šest metrov visoko, kar pomeni, da bo uničil vse pred seboj. Pričakujejo tudi do 38 centimetrov dežja na kvadratni meter, močan veter in težave vse tja do 322 kilometrov v notranjost.Po televizi se že vrstijo posnetki silovitega neurja v obalnem mestu Lake Charles.Guverner zvezne države Teksas, ki jo bo Laura po napovedih poleg Louisiane najbolj prizadela,je posvaril, da gre za enega najmočnejših orkanov do zdaj, in ljudi opozoril, da je njihovo lastnino mogoče nadomestiti, življenj pa ne. Šest metrov visokega vala plime ne bi preživel nihče na njegovi poti, vendar se vseh 600.000 ljudi, ki jih je zajel ukaz o evakuaciji, ni umaknilo. Nekateri nimajo denarja zaradi posledic pandemije novega koronavirusa.