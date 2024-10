Orkan Kirk pustošil po Evropi: Grozljiv veter prevračal čolne, ruval drevesa ... Ulice se spremenile v hudournike (FOTO in VIDEO)

Ostanki oslabljenega tropskega ciklona Kirk, ki so v sredo z Atlantika dosegli Zahodno Evropo, so najprej zajeli Portugalsko in Španijo, kjer je močan veter podiral drevesa. Nato je neurje doseglo Francijo, od koder poročajo o eni smrtni žrtvi. Težave zlasti v železniškem prometu Kirk danes povzroča tudi na jugozahodu Nemčije.

Pri pristaniškem mestu Sete na jugu Francije so se v neurju prevrnila tri plovila, pri čemer je en človek umrl, drugi pa je poškodovan in v kritičnem stanju v bolnišnici, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile oblasti departmaja Herault.

FOTO: Dimitar Dilkoff Afp

Zaradi ujme je na jugu Francije v sredo približno 67.000 ljudi ostalo brez elektrike, zjutraj je bilo takih še 18.000. V več francoskih departmajih so zaradi poplav zaprte ceste in nekateri odseki avtocest. Na več linijah je zlasti zaradi podrtih dreves moteno tudi obratovanje vlakov.

Ministrica za energetiko in ekološki prehod Agnes Pannier-Runacher je po kriznem sestanku v Parizu o neurju novinarjem povedala, da vlada mobilizira vse državne službe. Hkrati je državljane pozvala k previdnosti.

V departmaju Seine-et-Marne v bližini Pariza so izdali rdeče opozorilo pred poplavami, saj je zaradi dežja narasla reka Grand Morin, pritok Sene, ki teče skozi francosko prestolnico. Za še 29 departmajev v državi, kjer pričakujejo obilno deževje in močan veter, velja oranžno opozorilo.

Vremenoslovci napovedujejo, da bo v večjem delu države, tudi v Parizu, padla običajna mesečna količina padavin, čeprav se neurje postopno umirja.

O težavah zaradi neurja Kirk poročajo tudi iz Portugalske, kjer je močan veter zlasti na severu države minulo noč podiral drevesa. Najhuje je prizadeto mesto Porto. Blizu mesta Barcelos na severu Portugalske je bil prekinjen železniški promet. Po podatkih državnega dobavitelja električne energije je bila prekinjena dobava električne energije za več kot 300.000 gospodinjstev.

Španski vremenoslovci so za sever in severozahod države izdali oranžni alarm in opozorili na vetrove do 140 kilometrov na uro v regiji Asturija. V Galiciji na severozahodu Španije pa je bilo zaradi zemeljskih plazov in blata zaprtih več cest.

Težave Kirk povzroča tudi na jugozahodu Nemčije. V zvezni deleži Baden-Württemberg je prav tako zaradi podrtih dreves na progi moten železniški promet, ponekod je popolnoma obstal. Vremenoslovci svarijo pred močnim vetrom, v nekaterih predelih zvezne dežele pričakujejo orkanske sunke, poroča nemška tiskovna agencija dpa.