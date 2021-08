Orkan dosegel obalo, sledilo bo »katastrofalno uničenje«

Orkan Ida je dosegel ameriško zvezno državo Louisiana. Kot orkan četrte stopnje je zadel pristanišče Fourchon južno od mesta New Orleans, je sporočil ameriški nacionalni center za orkane (NHC). Spremlja ga veter, ki dosega hitrosti do 240 kilometrov na uro, so zapisali.Orkan četrte stopnje na petstopenjski lestvici je pristanišče, ki leži približno 160 kilometrov južno od New Orleansa, dosegel ob 18.55 po srednjeevropskem času, poročajo tuje tiskovne agencije.Tako močan orkan po navedbah NHC na kopnem povzroči »katastrofalno uničenje«. Center je ob tem prebivalce posvaril pred obilnim deževjem in poplavami.Ameriški predsednikje že v soboto napovedal napotitev več sto pripadnikov za odzivanje na izredne razmere na območje skupaj z zalogami hrane, vode in električnimi generatorji.Louisiano je orkan Ida dosegel natanko 16 let po tistem, ko je uničujoči orkan Katrina prvič dosegel to zvezno državo. V orkanu Katrina, ki je poplavil 80 odstotkov New Orleansa, je življenje izgubilo več kot 1800 ljudi.