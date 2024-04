Orbana je lahko strah. V Budimpešti na ulicah več deset tisoč ljudi (FOTO)

V Budimpešti je danes več deset tisoč ljudi protestiralo proti vladi premierja Viktorja Orbana in zahtevalo predčasne volitve. Na enem največjih protestnih shodov v zadnjem desetletju so se zbrali na poziv Petra Magyarja, vzhajajoče zvezde opozicije v državi, nekdaj pa sodelavca stranke Fidesz.

Shod je pod sloganom Nacionalni pohod za novo Madžarsko potekal iz središča mesta do trga pred poslopjem parlamenta. Tako trg kot bližnje ulice so bili polni ljudi, ki so mahali z madžarskimi zastavami.

43-letni Magyar je v nagovoru zbranim dejal, naj si zapomnijo današnji datum, ker da so se z njim začele spremembe in nič več ne bo, kot je bilo. Madžarski narod je po njegovih besedah skorumpiranemu vodstvenemu aparatu poslal sporočilo, da je dovolj.

Objavil zvočni posnetek, ki naj bi razkrival nepravilnosti

Magyar je bivši soprog nekdanje pravosodne ministrice Judit Varga. Konec marca je objavil zvočni posnetek, ki naj bi razkrival nepravilnosti v ravnanju članov vlade.

V središču dvominutnega pogovora, ki ga je Magyar tajno posnel januarja lani, je primer nekdanjega državnega sekretarja Pala Völnerja, ki mu očitajo prejemanje podkupnine. To naj bi prejemal od predsednika madžarske zbornice sodnih izvršiteljev Györgyja Schadla, ki je prav tako med obtoženci.

Varga je v posnetku priznala, da je z dokumentacijo tožilstva manipuliral vodja komunikacij v Orbanovem kabinetu Antal Rogan. Tožilcem naj bi predlagal, kaj naj izbrišejo iz sodnih dokumentov, česar pa po njenih besedah niso vedno upoštevali. Obenem se je Varga, ki je odstopila po odmevni aferi s pomilostitvijo, pritožila, da zaposleni v državnem tožilstvu niso vsi pod vplivom Fidesza.