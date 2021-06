Orban trdi, da je borec za pravice skupnosti LGBTIQ

Madžarski premier Viktor Orban je ob prihodu na vrh EU zavrnil možnost, da bi umaknil zakon, ki za mladoletne prepoveduje izobraževalne programe in vsebine o homoseksualnosti in transseksualnosti. Poudaril je, da ne gre za zakon o homoseksualcih, ampak o pravicah otrok in staršev. Označil se je za borca za pravice homoseksualcev. Orban je ob prihodu v Bruselj na novinarsko vprašanje, ali bo umaknil zakon, odgovoril zgolj, da ta že velja.



Glede pravic pripadnikov skupnosti LGBTIQ na Madžarskem je Orban dejal, da je on borec za njihove pravice. »V komunističnem režimu je bila istospolna usmerjenost kaznovana in jaz sem se boril za njihovo svobodo in pravice. Tako da jaz branim pravice homoseksualcev. Vendar pa pri tem zakonu ne gre za to, gre za pravice otrok in staršev.« Dodal je, da zakon določa, da o tem, kako bodo o spolnosti izobraževali otroke, odločajo izključno starši.

Orban vztraja pri odgovoru predsednici komisije

Povedal je, da je že odgovoril voditeljem 17 držav članic EU, ki so pred vrhom v pismu pozvali k spoštovanju pravic oseb LGBTIQ. Čeprav Madžarske v njem niso omenili, je pismo razumeti kot odziv na sporni madžarski zakon, ki po oceni Evropske komisije diskriminira ljudi na podlagi njihove spolne usmerjenosti.



Orban je ob prihodu v Bruselj dejal zgolj, da je treba najprej prebrati zakon in se nato odzivati. Vztrajal pa je tudi pri odgovoru predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, ki je v sredo zakon označila za sramoto in napovedala ukrepanje. Madžarski premier je njeno izjavo že v sredo označil za sramotno.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: