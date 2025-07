Orbán opozarja: Madžari v Ukrajini tarča nasilja in zastraševanja (FOTO)

Madžarski premier Viktor Orbán je opozoril, da so neznane osebe zažgale cerkev v Zakarpatski regiji v Ukrajini in pustile napis »Madžare na nož«.

»Prisilna novačenja, umori, požigi cerkva, spodbujanje in zastraševanje. Vse to se dogaja Madžarom v Zakarpatski Ukrajini. Tega ne bomo dopustili, lahko računate na nas,« je Orbán zapisal na Facebooku in objavil fotografijo z omenjenim napisom.

Zakarpatska policija je sporočila, da se je incident zgodil v sredo okoli 22. ure v vasi Palad-Komarevci. Ugotovili so, da je neznana oseba vstopila v cerkveni prostor, zažgala vhodna vrata in na pročelje s črno barvo napisala provokativen napis z namenom spodbujanja narodnega in verskega sovraštva.

Policija v sodelovanju z ukrajinsko varnostno službo trenutno vodi preiskavo za identifikacijo odgovornih.

Budimpešta obtožila Ukrajince zaradi smrti madžarskega državljana

Madžarska je pretekli teden na pogovor poklicala ukrajinskega veleposlanika in izrazila protest po medijskih poročilih, da je madžarski državljan umrl v Zakarpatski regiji, domnevno po tem, ko so ga pretepli uslužbenci vojaškega urada.

Ukrajinska stran trdi, da je forenzična preiskava pokazala, da je bil vzrok smrti pljučna embolija. Nekaj dni pozneje je madžarski zunanji minister Péter Szijjártó predlagal, da Evropska unija uvede sankcije proti trem ukrajinskim uradnikom zaradi domnevno nasilne smrti madžarskega državljana, poroča index.hr.