Oranžno opozorilo na priljubljeni turistični destinaciji! Toča, led in hudi nalivi sredi maja

Del Španije je v četrtek prizadela izjemno močna supercelična nevihta, ki je poleg nalivov prinesla tudi obilno točo, zaradi katere so ulice v več krajih regije Valencia ostale pod večcentimetrskim slojem ledu. Na številnih posnetkih iz mesta Guadasséquies, Calles, Villar del Arzobispo in l'Ollería so ulice videti, kot bi šlo za prizore iz zimskih mesecev, ne pa začetek maja.

Promet je bil močno oviran – več cest je bilo neprevoznih, avtomobili so obtičali v ledenih nanosih, nekateri vlaki pa so imeli zamude. Po navedbah španskih medijev so bile posledice najhujše v bolj izpostavljenih mestnih predelih, kjer je padlo največ toče.

Državna meteorološka agencija AEMET je sporočila, da je vremensko dogajanje posledica ciklonske supercelične nevihte, ki se širi proti jugovzhodni Španiji. Reševalne službe so aktivirale izredni protokol, lokalne oblasti pa so odprle začasna zatočišča za brezdomce, ki so zaradi razmer potrebovali varno zavetje.

Mestne ulice so bile med nevihto skoraj prazne. Številni prebivalci in turisti so zatočišče poiskali v notranjosti zgradb, saj so razmere na prostem zaradi intenzivne toče postale prenevarne. Na prizadetih območjih so po nevihti ostali le avtomobili, pokriti z ledenimi zrni, in prizori, ki bi jih prej pričakovali v središču zime kot na pragu turistične sezone.