Opozorilo za vse države EU: »Pripravite zaloge za novo pandemijo, vojaško invazijo ali naravno nesrečo«

Evropska komisija je sporočila, da bi morala EU vzpostaviti zaloge zdravil, agregatov in surovin, da bi se bolje pripravila na vojaško invazijo, pandemijo ali naravno nesrečo. Tako so ob predstavitvi prve strategije zalog v Evropski komisiji poudarili, da bi morale države članice razmisliti tudi o nujnih zalogah izdelkov za čiščenje vode, opreme za popravilo podmorskih kablov, dronov in premičnih mostov.

V začetku letošnjega leta so javnost pozvali, naj si za 72 ur naredi zaloge hrane, vode in osnovnih potrebščin, da bi lahko zdržala vojaški napad, naravno nesrečo, izpad električne energije ali večjo industrijsko nesrečo.

Načrti temeljijo na izkušnjah iz pandemije COVID-19, ko so države članice EU hitele z nabavo mask in druge medicinske opreme zase, zaradi česar so tisti, ki so najbolj potrebovali pomoč, ostali brez zalog. EU tako načrtuje, da bo do leta 2026 ustanovila center za kritične surovine, kjer bo v imenu zainteresiranih podjetij skupno kupovala tovrstno blago. Do istega leta bo imela EU seznam zdravil in medicinskih tehnologij, ki bodo prednostno obravnavane pri kopičenju zalog ali skupnem naročanju, je navedel The Guardian.

Komisarka EU za krizno upravljanje Hadja Lahbib je opozorila na pomen strateškega načrta. »Poznamo grožnje, s katerimi se soočamo – hibridne napade, izpade električne energije, ekstremne vremenske razmere in širjenje bolezni. To niso več oddaljena tveganja. Zato pripravljenost premikamo z obrobja na prvo bojno črto naše obrambe,« je dejala.