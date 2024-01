Opozicijskega voditelja prosil za avtogram, nato pa mu v vrat zarinil nož

V južnokorejskem pristaniškem mestu Busan so danes zabodli opozicijskega voditelja Lee Jae-myunga, poročajo tuje tiskovne agencije. Kot je razvidno iz televizijskih posnetkov, je med novinarsko konferenco k 59-letnemu politiku pristopil moški in ga zabodel v vrat. Poškodovanega politika so prepeljali v bolnišnico, napadalca pa aretirali.

Lee je po ogledu lokacije novega letališča hodil v množici novinarjev ter se pogovarjal z njimi, ko ga je moški pred njim napadel in ga zabodel v vrat. Politik se je zgrudil na tla, ljudje pa so mu priskočili na pomoč. Po navedbah ene od prič je napadalec politika prosil za avtogram.

Napad na opozicijskega voditelja. FOTO: Yonhap, Reuters

Poškodovanega politika, ki ni v smrtni nevarnosti, so prepeljali v bolnišnico. Policija v Busanu je po poročanju južnokorejske tiskovne agencije Chosun Ilbo sporočila, da ima Lee en centimeter dolgo rano na vratu in da je pri zavesti.

Napadalec motiv skriva

Napadalca je policija aretirala, poroča južnokorejska tiskovna agencija Yonhap. Moški, po ocenah star med 60 in 70 let, svoje identitete in motiva za napad po navedbah policije ni želel razkriti.

»To je teroristično dejanje proti Leeju in resna grožnja demokraciji, ki se v nobenem primeru ne bi smela zgoditi,« je novinarjem pred bolnišnico povedal Kwon Chil-seung, poslanec Leejeve Demokratske stranke. Ob tem je zahteval temeljito preiskavo napada.

Nasprotnik izrazil zaskrbljenost

Lee je bil leta 2022 v najtesnejši predsedniški tekmi v zgodovini Južne Koreje poražen proti konservativcu Yoon Suk-yeolu. Ta je ob novici o napadu izrazil globoko zaskrbljenost za varnost Leeja in poudaril, da tovrstnih nasilnih dejanj ne bi smeli tolerirati.

Pričakovati je, da se bo Lee leta 2027 ponovno potegoval za predsedniški položaj, glede na nedavne ankete pa ostaja močan kandidat.

Njegovo ime je povezano tudi z nizom škandalov. Septembra lani se je izognil aretaciji, ko je sodišče zavrnilo zahtevo tožilstva za pripor do sojenja zaradi obtožb o korupciji. Med drugim je obtožen podkupovanja v povezavi s podjetjem, ki naj bi nezakonito preneslo osem milijonov dolarjev v Severno Korejo. Obtožen je tudi prekoračitve pooblastil v času, ko je bil župan mesta Seongnam. Lee vse očitke zavrača.

Avgusta lani je gladovno stavkal proti Yoonovi vladi, ki jo je označil za nesposobno in nasilno.