Opozarjajo na apokaliptične razmere na severu Gaze

»Razmere na severu Gaze so apokaliptične,« so v skupni izjavi zapisali vodje organizacij, ki sestavljajo stalni medagencijski odbor (IASC) - najvišji forum za usklajevanje humanitarne pomoči znotraj sistema Združenih narodov.

Opozorili so, da je območje že skoraj mesec dni oblegano, ne dobiva osnovne pomoči in življenjsko pomembnih sredstev, medtem ko se bombardiranje in drugi napadi nadaljujejo. Samo v zadnjih nekaj dneh je bilo ubitih več sto Palestincev, večinoma žensk in otrok, na tisoče pa jih je bilo ponovno prisilno razseljenih. »Celotno palestinsko prebivalstvo na severu Gaze je v neposredni nevarnosti, da umre zaradi bolezni, lakote in nasilja,« so poudarili.

Vse strani, ki se borijo na obleganem palestinskem ozemlju, so pozvali, naj zaščitijo civiliste, Izrael pa so pozvali, naj preneha napadati Gazo in humanitarne delavce, ki poskušajo pomagati.

Izrael je prejšnji mesec začel obsežen zračni in kopenski napad na severu Gaze, češ da želi preprečiti islamističnemu gibanju Hamas, da bi znova vzpostavil bojno strukturo.