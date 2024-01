Opito razgrajjačico v lisicah pospremili z letala

LETALIŠČA so polna ljudi, ki prihajajo in odhajajo, zato jih ni malo, ki se v množici počutijo nevidne in mislijo, da njihovega početja ne bo opazil nihče. A se motijo. Ne opazujejo jih le varnostne kamere in varnostniki, temveč tudi zaposleni, predvsem stevardese in stevardi. Ti bodo namreč imeli s potniki opravka v naslednjih urah, tisti, ki se še pred vkrcanjem obnašajo problematično, pa bi bili lahko pozneje ne le moteči, ampak tudi nevarni. Najvišje na lestvici tistih, ki si jih osebje ne želi na letalu, so opiti posamezniki, v Evropi veljajo za še posebno problematične Britanci, je lokalnemu časniku zaupala njihova rojakinja stevardesa, ki ni želela biti imenovana.

Najhujše so skupine, ki odhajajo na fantovščino ali dekliščino, ter mladi, ki gredo na prve počitnice brez staršev.

»Obožujem potnike iz Velike Britanije, ne razumite me narobe, ko jih slišim, se takoj počutim domače, a obstajajo skupine, običajno so to ljudje na poti na fantovščino ali dekliščino ali mladi na prvih počitnicah brez staršev. Te že na letališču vidiš nazdravljati za točilnim pultom. No, običajno jih prej slišiš kot vidiš, in v tem primeru vedno upam, da se ne bodo vkrcali na moj let,« pravi in še, da imajo stevardese in stevardi vsa pooblastila, da posamezniku preprečijo vkrcanje, če se jim zdi, da je ta pod vplivom alkohola ali prepovedanih mamil.

Kdor začne razgrajati, ko je letalo že v zraku, ga na cilju pričakajo policisti. FOTO: Dima_sidelnikov/Getty Images

A tudi če kdo uspešno pretenta zaposlene in mu uspe sesti na svoj sedež, to ne pomeni, da bo na cilj tudi prišel. V Združenih državah Amerike so lani poleti denimo z letala, še preden je to vzletelo, v lisicah pospremili močno opito žensko, enaka usoda je doletela tudi par, za katerega so zaposleni ocenili, da bi lahko ogrozil varnost potnikov. Tiste, ki postanejo moteči in nevarni, ko je letalo že v zraku, policisti običajno pričakajo na cilju, zgodilo pa se je tudi že, da je moralo letalo zaradi takšnih posameznikov zasilno pristati. To se je pred nekaj meseci zgodilo v ZDA, ko je močno opita potnica povsem ponorela, ker ji stevardesa ni dovolj hitro prinesla novega kozarca vina.