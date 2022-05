Opičji virus že na evropskih tleh: takšni so simptomi

Zdravstvene oblasti v Severni Ameriki in Evropi od začetka maja beležijo vse več primerov okužb z virusom opičjih koz, zaradi česar se pojavljajo strahovi, da bi se ta bolezen, ki je endemična v delih Afrike, lahko razširila drugod po svetu. Kanada je zadnja v nizu držav, ki so potrdile, da preiskujejo več deset ljudi, ki kažejo simptome okužbe z opičjimi kozami. Pred Kanado so potrjene primere okužbe zabeležili v Veliki Britaniji, ZDA, Španiji in na Portugalskem.

Opičje koze se lahko prenašajo kapljično, če pride do vdiha večjih kapljičnih delcev, in prek stika s kožnimi ranami okuženega ali materialov, ki so bili v stiku z njegovo kožo. Kot še navaja WHO, inkubacijska doba traja od pet do 21 dni. Simptomi so lahko blagi ali resni, rane, ki nastanejo, pa so lahko tudi boleče. Bolezen se sprva kaže s simptomi, ki so podobni gripi, kot so vročina, bolečine v mišicah in otekle bezgavke, pozneje pa se lahko pojavijo izpuščaji.

